Дочерняя компания Raiffeisen Bank продолжает инвестировать в подсанкционные российские компании

Консолидированный российский филиал австрийского Raiffeisen Bank International продолжает удерживать и продвигать инвестиции в российские государственные и частные организации, которые находятся под санкциями.

Об этом говорится в исследовании BankTrack и B4Ukraine.

Отмечается, что Raiffeisen Capital, зарегистрированная в России компания по управлению активами, которая полностью принадлежит российскому дочернему банку RBI AO Raiffeisenbank, продолжает активно торговать ценными бумагами, выпущенными правительством России, государственным энергетическим гигантом "Газпромом" и государственным финансовым учреждением "Сбербанк".

Также Raiffeisen Capital владеет несколькими облигациями, выпущенными Министерством финансов России после 9 марта 2022 года - конечной даты выпуска, начиная с которой законодательство ЕС о санкциях запрещает операции с российскими государственными ценными бумагами.

Согласно исследованию, по состоянию на январь 2025 года Raiffeisen Capital инвестировал в российские компании, попавшие под санкции США или ЕС, около 31,7 млрд рублей (322 млн долларов США).

Кроме этого, Raiffeisen Capital вложил около 1,6 миллиарда рублей (18,5 миллиона долларов) в акции "Сбербанка" и 2,2 миллиарда рублей (25,4 миллиона долларов) - в "Газпром".

Напомним:

Австрийский Raiffeisen Bank International AG зарабатывает деньги на фирмах, поставляющих продукцию армии Путина.

Российский суд обязал австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) выплатить более 2 миллиардов евро (2,1 миллиарда долларов) в качестве компенсации убытков российскому совладельцу компании Strabag - инвесткомпании "Расперия".

Российское правительство заблокирует любые попытки Raiffeisen Bank International AG и UniCredit SpA продать свои местные подразделения любому покупателю, который может попасть под санкции.

Raiffeisen Bank International AG закончил четвертый квартал 2024 года с чистым убытком в 926 млн евро.