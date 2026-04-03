Корпоратизація комунальних підприємств: зареєстровано законопроєкт

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який передбачає створення наглядових рад із більшістю незалежних членів на комунальних підприємствах.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

Новий законопроєкт, спрямований на впорядкування системи управління комунальними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка громади складає понад 50%.

Йдеться про підприємства, які забезпечують базові потреби громад: водопостачання, тепло, транспорт, вивезення відходів та інші життєво важливі послуги.

У комітеті ВР з питань економічного розвитку зазначає, що у законопроєкті пропонується впровадити обов'язкові елементи корпоративного врядування.

Це створення наглядових рад із більшістю незалежних членів, відкритий і прозорий конкурсний відбір керівників, запровадження системи внутрішнього контролю (управління ризиками, комплаєнс, внутрішній аудит) та обов'язковий незалежний зовнішній аудит фінансової звітності.

Окремо передбачається впровадження стратегічного планування: органи місцевого самоврядування зможуть визначати чіткі цілі для підприємств через політику комунальної власності та щорічні листи очікувань із конкретними показниками ефективності.

Очікується, що це сприятиме підвищенню прозорості та ефективності роботи комунальних підприємств, зменшенню навантаження на місцеві бюджети та створенню умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури.

"Для громадян це означатиме більш якісні та стабільні послуги — від водопостачання і тепла до громадського транспорту, а також прозоре використання коштів громади та підвищення підзвітності підприємств, що працюють у їхніх інтересах", – говориться у повідомленні.

Заступник голови комітету Олексій Мовчан наголосив, що підприємства, які управляють соціально важливою інфраструктурою, мають працювати з прозорою звітністю, незалежним наглядом і менеджментом, який відповідає за результат.

Нагадаємо:

У 2024 році комунальний сектор економіки згенерував 825 млн грн збитку. Найбільший прибуток отримало "Київтеплоенерго", тоді як найбільші збитки зафіксувало "Харківські теплові мережі". Найбільші прибутки отримали комунальні підприємства столиці.