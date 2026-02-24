Рада скасувала акти виконаних робіт для бізнесу

Верховна Рада 24 лютого ухвалила закон, який скасовує обов'язковість другого підпису на первинних документах бухгалтерського обліку.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Мій законопроект 14023, яким скасовується обовʼязковість другого підпису на актах виконаних робіт та інших первинних документах (за згодою сторін) прийнято. Це значний крок у дерегуляції бізнесу", - зазначив Гетманцев.

Мета ініціативи – надати підприємствам право передбачати у договорі спрощений порядок оформлення первинних документів з надання послуг.

Зокрема, законопроєктом пропонувалося дозволити складати акт наданих послуг без зазначення посади, прізвища та/або підпису замовника, якщо:

це передбачено договором;

послуги оплачені у повному обсязі в безготівковій формі;

водночас зміни не застосовуватимуться до послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів – для них залишаються чинні вимоги.

За словами Гетманцева, законопроєкт було підготовлено на запит бізнесу, аби спростити процес документообігу.

Нагадаємо:

У кінці вересня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт про скасування актів виконаних робіт для бізнесу.