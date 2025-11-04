Рада схвалила за основу компенсацію капітальних інвестицій через податки

Верховна Рада схвалила за основу законопроекти №13414 та №13415 про компенсацію капітальних інвестицій через податки.

Про це повідомив співавтор ініціативи, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Українські промисловці стали на один крок ближче до дуже дієвого інструменту стимулювання інвестицій, яким вже давно користуються їхні колеги в Європейському Союзі", – відзначив нардеп.

"Йдеться про можливість повернути податками від 30% до 70% коштів, вкладених у будівництво нових чи розширення існуючих заводів та створення промислової інфраструктури. Зранена війною українська економіка потребує нових імпульсів", – поячнив він.

Інвестиційні проекти, які можна буде компенсувати через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягають:

Витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об'єктів суміжної інфраструктури;

Витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

Витрати на придбання виробничого обладнання;

Витрати на придбання земельної ділянки.

Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проектів у переробній промисловості буде здійснюватись через такі податки:

Податок на прибуток;

Імпортний ПДВ на обладнання;

Імпортне мито на обладнання;

Податок на майно;

Земельний податок;

Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проекту:

Від 100 тис. євро до 1 млн євро – 70%;

Від 1 млн євро до 20 млн євро – 50%;

Від 20 млн євро до 50 млн євро – 30% інвестицій.

Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме і для інвестицій існуючих підприємств, а не тільки нових.

Компенсація капітальних інвестицій через податки – новий інструмент політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні", яка була проголошена Президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року. Вона включає програми розвитку виробників з фокусом на переробну промисловість. Зокрема, для сприяння залученню інвестицій реалізуються програми доступних кредитів "5-7-9", грантів 8 млн. грн. на обладнання і 16 млн грн на відновлення, індустріальні парки, підтримка проектів зі значними інвестиціями (від 12 млн. євро), спрощення зміни цільового призначення землі, страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7508, критично важливий для повоєнної відбудови громад і територій, що постраждали внаслідок війни. Раніше повідомлялося, що Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років.

Також Верховна Рада проголосувала за локалізацію в оборонних закупівлях цивільних товарів, законопроект №13392 прийнято в першому читанні.