Рада дозволила підняти зарплати у закладах позашкільної освіти

Рада ухвалила зміни до закону "Про позашкільну освіту" щодо оплати праці працівників закладів позашкільної освіти: засновники державних і комунальних закладів зможуть встановлювати вищі посадові оклади, ніж визначені урядом.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

Верховна Рада України ухвалила закон України "Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" щодо оплати праці працівників закладів позашкільної освіти", говориться у повідомленні.

"Закон спрямований на розширення фінансової автономії засновників державних і комунальних закладів позашкільної освіти у сфері оплати праці", – повідомляють у Раді.

Він надає право засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки, грошові винагороди працівникам закладів позашкільної освіти у розмірах, що перевищують розміри, визначені Кабінетом Міністрів України, а також запроваджувати додаткові види матеріального стимулювання за рахунок власних бюджетних надходжень.

"Реалізація закону має на меті підвищення соціальних гарантій, престижності та мотивації праці працівників позашкільної освіти та створення умов для залучення і утримання кваліфікованих кадрів, а також підвищення якості освітніх послуг", – говориться у повідомленні

