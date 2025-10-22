В Києві простір MacPaw Space відновив роботу

Компанія MacPaw відновила роботу свого простору MacPaw Space в Києві.

Про це повідомив у Facebook керівник компанії Олександр Косован.

"Пауза в його роботі лише довела: простір потрібен. І суспільству, і нам — щоб продовжувати створювати, надихати й діяти. Після паузи ми повертаємося не просто з подіями — а з оновленим відчуттям, навіщо ми це робимо", – наголосив він.

За його словами, в листопаді компанія розпочне з благодійного ярмарку. Далі — події про інновації, штучний інтелект, кібербезпеку, дизайн і соціальну відповідальність.

Нагадаємо:

Навесні компанія MacPaw вирішила призупинити діяльність свого простору MacPaw Space.

За словами Косована, російський обстріл у грудні 2024 року пошкодив будівлю, де знаходиться MacPaw Space, і став додатковим викликом та фактором для переосмислення підходу до фізичних просторів.