В Києві простір MacPaw Space відновив роботу
Компанія MacPaw відновила роботу свого простору MacPaw Space в Києві.
Про це повідомив у Facebook керівник компанії Олександр Косован.
"Пауза в його роботі лише довела: простір потрібен. І суспільству, і нам — щоб продовжувати створювати, надихати й діяти. Після паузи ми повертаємося не просто з подіями — а з оновленим відчуттям, навіщо ми це робимо", – наголосив він.
За його словами, в листопаді компанія розпочне з благодійного ярмарку. Далі — події про інновації, штучний інтелект, кібербезпеку, дизайн і соціальну відповідальність.
Нагадаємо:
Навесні компанія MacPaw вирішила призупинити діяльність свого простору MacPaw Space.
За словами Косована, російський обстріл у грудні 2024 року пошкодив будівлю, де знаходиться MacPaw Space, і став додатковим викликом та фактором для переосмислення підходу до фізичних просторів.