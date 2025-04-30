В Києві призупинив роботу простір MacPaw Space

Компанія MacPaw вирішила призупинити діяльність свого простору MacPaw Space.

Про це повідомив у Facebook керівник компанії Олександр Косован.

"Ми довго зважували цей важкий крок. MacPaw Space багато значить для всієї нашої команди, але зараз настав час сфокусувати ресурси на тому, де ми можемо принести найбільшу користь — розвивати інноваційні продукти і продовжувати підтримувати Україну", – написав він.

За словами Косована, російський обстріл у грудні 2024 року пошкодив будівлю, де знаходиться MacPaw Space, і став додатковим викликом та фактором для переосмислення підходу до фізичних просторів.

"Спільнота, яку ми створили разом, залишається. І я вірю — попереду ще багато нових історій і ми обов'язково побачимось в MacPaw Space 2.0", – наголосив він.