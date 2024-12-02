Промышленная активность в еврозоне резко снизилась в ноябре

В прошлом месяце производственная активность в еврозоне резко упала, а дальнейшее снижение спроса, вероятно, перечеркнуло любые надежды на скорейшее восстановление после того, как в октябре в секторе появились некоторые признаки стабилизации.

Об этом сообщает Reuters.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) еврозоны, рассчитываемый компанией S&P Global, в ноябре снизился до 45,2, что соответствует предварительной оценке и ниже отметки 50, отделяющей рост от спада.

В октябре он составил 46,0, а с середины 2022 г. показатель находится ниже 50.

Индекс, измеряющий объем производства, входящий в состав композитного индекса деловой активности PMI, публикуемый в среду и считающийся хорошим показателем экономического здоровья, снизился до 45,1 с 45,8 в октябре.

"Эти цифры выглядят ужасающе. Похоже, что рецессия в производственном секторе еврозоны никогда не закончится. Поскольку новые заказы падают быстро и ускоренными темпами, нет никаких признаков восстановления в ближайшем будущем", - сказал главный экономист Гамбургского коммерческого банка Сайрус де ла Рубия.

В условиях падения общего спроса, несмотря на то, что производители снижают цены, заводы сокращают персонал быстрыми темпами с тех пор, как пандемия COVID-19 закрепила свои позиции в мире. Индекс занятости упал до 45,2 с 46,2, что является самым низким показателем с августа 2020 года.

Напомним:

Деловая активность в еврозоне неожиданно сократилась в ноябре, что свидетельствует о вреде, нанесенном политическим хаосом и усилением разногласий по торговле.

Еврозона рискует получить еще один долговый кризис, если блок не сможет ускорить рост, снизить государственный долг и устранить политическую неопределенность, предупреждает Европейский центральный банк.

В апреле безработица в еврозоне упала на 0,1%, поскольку сильный рынок труда снизил уровень безработицы до самого низкого уровня с момента создания валютного блока в 1999 году.