"Кіровоградобленерго" програло суд "Укренерго" через борг за передачу електроенергії

Господарський суд Кіровоградської області зобов'язав ПрАТ "Кіровоградобленерго" сплатити НЕК "Укренерго" 42,65 млн грн основного боргу та 153,7 тис. грн річних.

Про це свідчить рішення суду.

Суперечка стосується послуг з передачі електроенергії. Наприкінці 2023 року та у 2025 році компанії уклали відповідні договори.

За твердженням "Укренерго", відповідач не сплатив рахунки за послуги за лютий-березень 2026 року.

Спочатку державна компанія вимагала стягнути 42,91 млн грн основного боргу. Після коригування вартості послуг за лютий на 264 тис. грн зменшила позовні вимоги.

Суд встановив, що обленерго заборгувало 42,65 млн грн і не надало доказів об'єктивних причин, які завадили б вчасно оплатити послуги.

Згідно з даними YouControl, акціонерами "Кіровоградобленерго" є "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." з Нідерландів, київське ТОВ "ВС Груп Менеджмент" і ТОВ "ДТЕК Мережі". Кінцевими бенефіціарами вказані Марина Ярославська та Олег Сізерман із Німеччини і Дамбінс Віліс, Вігантс Валтс та Альтбергс Артурс із Латвії.

Згідно з Державним реєстром санкцій, нідерландська компанія знаходиться під санкціями РНБО через зв'язок з представниками російського "лужниківського" угрупування, які були власниками компанії VSE раніше. Йдеться про віцеспікера Госдуми Росії Олександра Бабакова, бізнесмена Михайла Воєводіна та експрезидента московського ЦСКА Євгєнія Гінера.

В листопаді 2022 році суд арештував контрольні пакети акцій п'яти обленерго, зокрема "Кіровоградобленерго", що належали групі VS Energy, яку контролюють росіяни Гінер, Бабаков та Воєводін. Але акції не націоналізовані через відсутність достатньої доказової бази у Мін'юсту і Державного бюро розслідувань.

Засновник ТОВ "ДТЕК Мережі" – "ДТЕК ГРІДС Б.В." з Нідерландів, бенефіціаром якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва зобов'язав АТ "ДТЕК Західенерго" виплатити НЕК "Укренерго" понад 234,6 млн грн заборгованості та відстрочив виконання рішення на один рік.