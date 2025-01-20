Мінекономіки розширило програму "Власна справа": хто зможе отримати допомогу

З початку 2025 року більше підприємців зможуть отримати допомогу за програмою "Власна справа".

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Власна справа" – це урядова програма зі створення нових робочих місць та започаткування чи розширення власного бізнесу.

З 2025 року програма стала доступна підприємцям, які займаються виробництвом чи торгівлею тихими винами та медовими напоями.

Сума гранту становить від 50 до 250 тис.

Окремі умови діють для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, чоловіків або дружин учасника бойових дій або загиблого захисника. За умови створення 1-4 робочих місць, розмір гранту для таких осіб може становити від 250 тис до 1 млн.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Подати заявку можна через портал Дія.

Ветерани та другі з їхнього подружжя, які беруть грант, повинні повернути суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів протягом семи років. Інші учасники програми — впродовж трьох років.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство економіки України повідомило про бюджет програми на 2025 рік. На підтримку українських виробників виділено 36 мільярдів гривень.