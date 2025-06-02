Продажі Tesla в Норвегії злетіли більше ніж утричі

Tesla стрімко наростила продажі в Норвегії: у травні було зареєстровано 2600 нових авто, що на 213% більше, ніж за той самий період торік.

Про це пише Reuters.

Головним драйвером став оновлений електричний SUV Model Y, який залишається найпопулярнішим авто країни вже третій рік поспіль.

З початку 2025 року продажі Tesla в Норвегії зросли на 8,3% у порівнянні з першим півріччям 2024-го. Загалом частка електрокарів на ринку країни досягла 92,7%, що наближає Норвегію до цілі повністю відмовитися від бензинових і дизельних авто.

Tesla стимулює попит за рахунок безвідсоткових кредитів для покупців Model Y у Норвегії та низці інших країн — пропозиція діє до кінця червня.

Нагадаємо:

Китайські автовиробники у квітні завоювали найбільшу частку європейського ринку електромобілів за останні дев’ять місяців — 8,9%.

Компанія Ілона Маска, Tesla готується відновити постачання компонентів із Китаю до США наприкінці травня. Це стало можливим після досягнення домовленостей між Вашингтоном і Пекіном щодо скасування більшості мит.