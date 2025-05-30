Китайські електромобілі зайняли рекордну частку на ринку Європи попри мита

Китайські автовиробники у квітні завоювали найбільшу частку європейського ринку електромобілів за останні дев’ять місяців — 8,9%.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це найвищий показник з липня 2024 року, попри те, що після введення мит ЄС у 2023 році темпи зростання тимчасово сповільнились.

Минулого місяця частка китайських гібридів у продажах в Європі становила 7,6%, що на 1% більше, ніж торік. Крім електромобілів, китайські виробники активно розвивають сегмент моделей із гібридними двигунами та ДВЗ.

BYD знову випередив конкурентів і вдвічі перегнав MG за обсягом продажів електрокарів у Європі, згідно з Jato Dynamics.

Хоча MG історично домінував у цьому сегменті, тепер бренд переорієнтувався на гібридні моделі. Її популярні кросовер ZS і субкомпакт MG3 активно завойовують попит.

Нагадаємо:

Китайське Міністерство торгівлі викликало провідних автовиробників, зокрема BYD і Dongfeng Motor для обговорення стрімкого зростання продажів так званих "вживаних автомобілів", які фактично ніколи не їздили.

У квітні китайський автовиробник BYD вперше випередив Tesla за кількістю проданих електрокарів у Європі.