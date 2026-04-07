Українці почали частіше купувати нові вантажівки: які марки найпопулярніші

Впродовж березня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1085 авто, що на 23% більше, ніж у попередньому місяці.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що у порівнянні з торішнім березнем, попит на нові комерційні авто збільшився на 6%.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 2911 нових машин, що майже на 3% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, згідно з аналітикою.

Як йдеться в дослідженні, до ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у березні увійшли:

1. RENAULT - 179 од.;

2. VOLKSWAGEN - 112 од.;

3. CITROEN - 93 од.;

4. FIAT - 87 од.;

5. OPEL - 78 од.

Впродовж лютого на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 880 авто. Це на 7% менше, ніж у попередньому місяці, і на 4% більше, ніж в лютому торік.