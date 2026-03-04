У лютому українці придбали 880 вантажівок: ТОП-5 марок

Впродовж лютого на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 880 авто. Це на 7% менше, ніж у попередньому місяці, і на 4% більше, ніж в лютому торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 1826 нових машин, що майже відповідає результату за аналогічний період минулого року, йдеться в аналітиці.

Згідно з дослідженням, до ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у лютому увійшли:

1. RENAULT - 150 од.;

2. PEUGEOT - 106 од.;

3. OPEL - 72 од.;

4. CITROEN - 63 од.;

5. TOYOTA - 61 од.

Нагадаємо:

В Україні впродовж січня на ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 946 авто, у порівнянні з торішнім січнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 3%.