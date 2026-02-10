Українці придбали понад 80 тисяч авто на внутрішньому ринку за місяць: топ-10 моделей

В Україні у січні 2026 року було укладено 80 009 угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 0,4% більше, ніж в грудні, та на 62,3%, ніж в січні 2025-го.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

"Проте тут немає місця ейфорії — це "паперовий" приріст. У січні 2025-го тривав масштабний технічний збій електронних сервісів МВС, через що реєстрації стояли тижнями", – підкреслили експерти.

Згідно з аналітикою, Volkswagen продовжує свою домінацію, наближаючись до позначки у 10 тисяч угод за місяць. Друге та третє місця зайняли BMW та Audi. Далі у списку Renault, Skoda та Toyota.

Щодо моделей, то Volkswagen Passat та Skoda Octavia очолюють рейтинг, третє місце — Daewoo Lanos, четверту сходинку посів Volkswagen Golf. Також високу активність показують "трійки" та "п'ятірки" BMW&

Нагадаємо:

У 2025 році українці уклали 895 593 угоди купівлі-продажу вживаних авто на внутрішньому ринку, що на 18,9% менше, ніж роком раніше.