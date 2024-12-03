Продажі автомобілів у Росії впали на третину за місяць

У Росії різко впали продажі автомобілів після підвищення утильзбору. У листопаді було видано вдвічі менше електронних паспортів на транспортні засоби, ніж у жовтні.

Про це пише РБК.

Минулого місяця на нові транспортні засоби було оформлено менше 150 тис. електронних паспортів (ЕПТС). Йдеться про всі машини - як легкові, так і вантажні, більше половини паспортів (52%) було оформлено на зарубіжну техніку, 48% - на вироблену в Росії. Минулого жовтня було виписано близько 300 тис. ЕПТС, у вересні - майже 350 тис., а в листопаді 2023 року - близько 240 тис.

Зазначається, що найближчим часом можна очікувати підвищення цін на автомобілі в РФ на 10% і більше.

Нагадаємо:

Ціни на нові автомобілі в Росії зростуть на 5-15% до кінця 2024 року через падіння рубля по відношенню до долара, євро та юаня.