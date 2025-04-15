Кредитування в Україні залишається критично низьким для економічного відновлення – Гетманцев

Темпи кредитування в Україні залишаються критично низькими для економіки. За перший квартал 2025 року кредитний портфель банків виріс лише на 3,3%, що не дозволяє забезпечити потреби бізнесу.

Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, при такому темпі до кінця року кредитний портфель сягне лише 1260 млрд грн, а проникнення кредитів в економіку залишиться на рівні 14,4% ВВП. Це майже дорівнює торішньому мінімуму – 14,5% ВВП. Для порівняння, до великої війни цей показник становив 19,1%, а у 2019 році – 25,9%.

"Попри номінальне збільшення і відновлення кредитування, обсяги валового кредитного портфеля відносно економіки за існуючих тенденцій продовжать зменшуватись, у кращому випадку – будуть стагнувати", – зазначив Гетманцев.

Він вважає, що для стабільного зростання країна має вийти на рівень кредитування щонайменше 20% ВВП. Це потребує приросту портфеля на 600 млрд грн за рік.

Серед запропонованих кроків – запуск національної установи розвитку, яка фінансуватиме проєкти з високими ризиками, оновлення програми "5-7-9", спеціалізоване кредитування для галузей з доданою вартістю та підтримка бізнесу в постраждалих регіонах.

"На сьогодні є всі умови для збільшення кредитування. Банки є ліквідними, високоприбутковими і належно капіталізованими... Головне – економіка вкрай потребує достатніх і доступних кредитних ресурсів для відбудови", – наголосив він.