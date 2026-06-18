Обшуки у посадовців ФДМУ: правоохоронці підозрюють заниження вартості Ocean Plaza

Правоохоронці провели обшуки у посадовців Фонду державного майна України, перевіряючи можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Головне слідче управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора розслідує кримінальне провадження за підозрою у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, говориться у повідомленні.

Йдеться про можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza, активу, стягнутого в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, окремі службові особи ФДМУ "могли діяти в інтересах представників комерційних структур для створення умов продажу цього активу заздалегідь визначеному суб'єкту господарювання за штучно заниженою вартістю".

Зокрема, під час розслідування, перевіряються факти можливого впливу на процедуру оцінки ТРЦ, формування стартової ціни аукціону, визначення умов продажу та обмеження кола потенційних покупців, що може призвести до продажу державного активу за ціною, що не відповідає його реальній ринковій вартості, та спричинити збитки державному бюджету України.

"18 червня 2026 року в межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання окремих службових осіб Фонду державного майна України", – повідомила прокуратура.

Під час слідчих дій вилучено документи, які можуть мати значення для розслідування. Досудове розслідування триває, говориться у повідомленні.

Тим часом голова Фонд державного майна Дмитро Наталуха стверджує, що правоохоронці провели обшуки "по ухвалі суду, яка не витримує не те що жодної критики".

"Вчора Фонд державного майна України виграє без перебільшення історичну справу в касаційному суді, і підтверджує право держави реалізувати своє унікальне майно саме шляхом відкритого аукціону, а не в одні руки одному учаснику, як того так хотів позивач", – написав він у Facebook.

"А вже сьогодні о 6 ранку до частини команди Фонду приходять наші славетні правоохоронці з обшуками і виїмками по ухвалі суду, яка не витримує не те що жодної критики, а яку читати без сліз обʼєктивно важко", – зазначив він.

За його словами, правоохоронці поводилися "жорстко, зухвало, з побиттям, хамством і в порушення не лише процесуальних норм, але і правил звичайної порядності".

"Дуже соромно перед власною командою, яка у своїх діях відстоює виключно інтереси держави.Я приношу вибачення, колеги, щиро. Ми це так не залишимо", – написав Наталуха.

Нагадаємо:

У грудні 2024 року ВАКС залишив без змін рішення про націоналізацію багатомільйонних боргів ТРЦ Ocean Plaza перед російськими олігархами Ротенбергами шляхом застосування санкцій щодо кредиту.

Раніше до фонду ліквідації наслідків збройної агресії було спрямовано 1,2 млрд гривень від передачі в оренду торгових площ націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza.