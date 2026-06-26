Послугу перенесення мобільних номерів призупиняють

З 29 червня до 1 липня послуга перенесення мобільних номерів буде призупинена.

Про це інформує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Комісія схвалила розпорядження від 24.06.2026 щодо тимчасового призупинення процесів перенесення номерів з 08:30 29.06.2026 по 17:30 01.07.2026.

Відновлення процесів перенесення номерів буде здійснено з 08:30 02.07.2026.

Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" та постачальники електронних комунікаційних послуг мають забезпечити тимчасове призупинення процесів перенесення номерів.

Ідеться про ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "Лайфселл", ТОВ "ТРИМОБ", ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації", ТОВ "ЛАЙКАМОБАЙЛ Україна".

Постачальники електронних комунікаційних послуг мають поінформувати абонентів про тимчасове призупинення процесів перенесення номерів.

Нагадаємо:

Минулого року в Україні зафіксували мільйонне перенесення мобільного номера в межах послуги MNP (Mobile Number Portability), що дозволяє змінювати оператора мобільного зв'язку без втрати номера.

Наприкінці 2024 року було призупинено роботу бази даних перенесених номерів з метою розширення потужностей системи. Причиною стало збільшення майже у 3,5 раза кількості заявок на перенесення номера і, як наслідок, виникнення черг на рівні технологічних процесів.