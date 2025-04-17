Українці мільйон разів перейшли до іншого мобільного оператора, не змінюючи номер
В Україні зафіксовано мільйонне перенесення мобільного номера в межах послуги MNP (Mobile Number Portability), що дозволяє змінювати оператора мобільного зв’язку без втрати номера.
Про це повідомило ДП Український державний центр радіочастот.
"Сьогодні споживач має реальну свободу вибору, і це один із найпотужніших інструментів впливу на якість надання мобільного зв’язку. Українці активно користуються можливістю залишатися на зв’язку, змінюючи лише оператора, який не в змозі відповідати певним запитам", - йдеться в повідомленні.
Державний центр радіочастот виступає технічним адміністратором централізованої бази даних перенесених номерів і відповідає за облік, взаємодію між операторами та технічну надійність сервісу.
Платформа щоденно обробляє тисячі запитів.
Проєкт MNP реалізовано спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).
В НКЕК нагадали, що запуск послуги в Україні відбувся 1 травня 2019 року, а підготовка до її впровадження розпочалась ще у 2015 році.
Ця можливість сприяє розвитку конкуренції на ринку мобільного зв’язку.
Нагадаємо:
Кількість мобільних номерів, перенесених у межах послуги MNP, яка дає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням номера, в січні 2025 року становила 145 тис. – це найвищий показник за весь час дії послуги.