Українці мільйон разів перейшли до іншого мобільного оператора, не змінюючи номер

В Україні зафіксовано мільйонне перенесення мобільного номера в межах послуги MNP (Mobile Number Portability), що дозволяє змінювати оператора мобільного зв’язку без втрати номера.

Про це повідомило ДП Український державний центр радіочастот.

"Сьогодні споживач має реальну свободу вибору, і це один із найпотужніших інструментів впливу на якість надання мобільного зв’язку. Українці активно користуються можливістю залишатися на зв’язку, змінюючи лише оператора, який не в змозі відповідати певним запитам", - йдеться в повідомленні.

Державний центр радіочастот виступає технічним адміністратором централізованої бази даних перенесених номерів і відповідає за облік, взаємодію між операторами та технічну надійність сервісу.

Платформа щоденно обробляє тисячі запитів.

Проєкт MNP реалізовано спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

В НКЕК нагадали, що запуск послуги в Україні відбувся 1 травня 2019 року, а підготовка до її впровадження розпочалась ще у 2015 році.

Ця можливість сприяє розвитку конкуренції на ринку мобільного зв’язку.

Нагадаємо:

Кількість мобільних номерів, перенесених у межах послуги MNP, яка дає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням номера, в січні 2025 року становила 145 тис. – це найвищий показник за весь час дії послуги.