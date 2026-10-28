В Україні площа посіву озимих зернових перетнула 80%

Станом на 28 жовтня в Україні озимими сільськогосподарськими культурами вже засіяли 5 347,9 тис. гектарів, а площа посіву озимих зернових перевищила 80%.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що площа посіву озимих зернових культур – 4 213,2 тис. га, що становить 80,8% від прогнозованих площ.

Зокрема, у розрізі культур дані виглядають так:

пшениця та тритикале – 3 750,7 тис. га (82,6% від прогнозу);

ячмінь – 390 тис. га (65,7% від прогнозу);

жито – 72,5 тис. га (94,5% від прогнозу);

ріпак – аграрії 23 областей перевищили прогнозні показники, засіявши 1 134,7 тис. га, або 102,7% від плану.

інфографіка: Мінагрополітики

У трійку лідерів за загальними площами посіву озимих зернових увійшли:

Миколаївська область (492 тис. га, з них: пшениця та тритикале – 393 тис. га; ячмінь – 97 тис. га; жито – 2 тис. га);

Дніпропетровська область (432,6 тис. га, з них: пшениця та тритикале – 385,2 тис. га; ячмінь – 45,7 тис. га; жито – 1,7 тис. га);

Кіровоградська область (379,9 тис. га, з них: пшениця та тритикале – 348,4 тис. га; ячмінь – 31,5 тис. га).

Також високі темпи посівних робіт демонструють аграрії Одеської, Полтавської, Хмельницької та Черкаської областей.

Нагадаємо:

Аграріям дев'яти прифронтових областей України почали видавати рукави для тимчасового зберігання зерна – гуманітарна допомога передбачена для господарств, які обробляють від 100 до 3 000 гектарів землі.