Посадовцям з Кіровоградщини загрожує до 12 років увʼязнення за оборудки із землею

Правоохоронці викрили посадовців Головного управління Держгеокадастру та одного з місцевих ЦНАПів на незаконному заволодінні земельними ділянками в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Національна поліція.

Встановлено, що фігуранти внесли низку змін до державного кадастрового реєстру, зареєструвавши право власності на земельні ділянки за фізичними особами на підставі неіснуючих державних актів на землю. Це призвело до вибуття з комунальної власності земельних ділянок загальною площею у понад 21 гектар. Їхня вартість оцінюється у більше ніж 4 мільйони гривень.

Поліцейські провели обшуки за місцем мешкання та роботи фігурантів і вилучили комп’ютерну техніку та документацію. Експертизи вилучених речей підтвердили факт здійснення протиправної діяльності, зазначають правоохоронці.

Держреєстратору та начальнику відділу управління надання адмінпослуг ГУ Держгеокадастру, а також керівниці одного з ЦНАПів повідомлено про підозри. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді застави, повідомляє поліція.





