У передмісті Києва хотіли вкрасти землю – прокуратура

У Київській області поліція викрила спробу вкрасти 18 га землі, її оцінили понад 22 млн грн.

Про це повідомили Офіс генпрокурора і Національна поліція.

За версією слідства, директор держгосподарства "Дмитрівка" Інституту садівництва НААН України організував передання земельної ділянки підконтрольній компанії на підставі підробленого акту прийняття-передання. Жодного рішення сесії сільради, на яке посилались у документі, насправді не було.

Для оформлення оборудки, стверджують правоохоронці, залучили держреєстратора з Дніпропетровщини, який за гроші передав доступ до реєстру.

"Технічне внесення недостовірних даних виконала стороння особа. Реєстраційні дії провели без жодного представника фірми. У такий спосіб, земельну ділянку вартістю понад 22,8 млн грн було виведено з державної власності", – повідомили в прокуратурі.

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