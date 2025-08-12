Чиновникам с Кировоградщины грозит до 12 лет заключения за сделки с землей

Правоохранители разоблачили должностных лиц Главного управления Госгеокадастра и одного из местных ЦПАУ на незаконном завладении земельными участками в условиях военного положения.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Установлено, что фигуранты внесли ряд изменений в государственный кадастровый реестр, зарегистрировав право собственности на земельные участки за физическими лицами на основании несуществующих государственных актов на землю. Это привело к выбытию из коммунальной собственности земельных участков общей площадью более 21 гектара. Их стоимость оценивается в более чем 4 миллиона гривен.

Полицейские провели обыски по месту жительства и работы фигурантов и изъяли компьютерную технику и документацию. Экспертизы изъятых вещей подтвердили факт осуществления противоправной деятельности, отмечают правоохранители.

Госрегистратору и начальнику отдела управления предоставления админуслуг ГУ Госгеокадастра, а также руководительнице одного из ЦПАУ сообщено о подозрениях. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас двум подозреваемым избраны меры пресечения в виде залога, сообщает полиция.





