Ресторанний бізнес у 2025 році: хто відкрив найбільше закладів в Україні — дослідження

"MULTI COOK", "Галя Балувана" та "Файні льоди" відкрили у 2025 році найбільшу кількість закладів.

Такі дані дослідження Poster.

Так, "MULTI COOK" відкрив 150 нових локацій в Україні, також компанія повідомила про 40 відкриттів за кордоном, зазначає українська компанія з автоматизації закладів Poster.

Мережа "Галя Балувана" зберегла друге місце, відкривши 129 нових локацій у 2025 році, у той час, як у 2024 році мережа відкрила 70 точок. А компанія"Файні льоди" відкрила 81 заклад.

Lviv Croissants посів 8-ме місце в українському рейтингу з результатом 15 нових локацій, говориться у дослідженні. Компанія також розвивалася за межами України та відкрила один заклад у Франції, один у Південній Кореї, один у Чехії, два у США та три у Польщі.

Запорізька мережа кав'ярень CoffeeArt відкрила 13 нових локацій, у 2024 році компанія відкрила 26 закладів. Власники також повідомили про розвиток інших проєктів: MavraAzia (1), MavraPizza (1), Josper SVINTUZ (11).

McDonald's повідомив про 12 відкритих закладів у 2025 році. KFC відкрили 5 закладів: два в Одесі, по одному у Львові, Рівному та Коломиї.

Мережа "Київська шаурма №1" у 2025 році відкрила 8 закладів. Водночас компанія закрила 34 локації, з яких 25 — через знесення МАФів. Для порівняння: у 2024 році мережа була на 6-му місці з 25 новими локаціями.

LA П'ЄЦ відкрила 19 міні-піцерій нового формату Pizza Hot, однак повідомила, що всі локації були закриті після влучання російської ракети по виробництву у листопаді 2025 року, зазначає Poster.

Компанія !FEST у 2025 році відкрила 10 закладів в Україні (зокрема сім закладів "П'яна Вишня", дві "Реберні", ресторан "Пані Фріда") та 5 за кордоном (зокрема Литва, Франція, Португалія).

Засновниця Gastrofamily Олена Борисова зазначила, що у 2025 році група відкрила 4 заклади: 1 в Україні (Харків) та три за кордоном (Братислава, Познань, Лодзь). Формат відкриттів — "Білий Налив".

Власниця мережі "Чорноморка" Ольга Копилова розповіла про 11 нових ресторанів: 6 у Європі та 5 в Україні. Серед країн розвитку — Польща, Чехія, Литва, Молдова, де також запускався новий формат — проєкт DOM. Інші відкриті ресторани — "Чорноморка".

Poster дослідив розвиток українських ресторанних компаній у 2025 році. Команда опитала власників мереж і HoReCa проєктів та зібрала дані про кількість нових локацій, відкритих в Україні протягом року.

