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В Україні попит на вживані авто з США зріс майже на 50%: популярні моделі

Віктор Волокіта — 22 січня, 09:16
В Україні попит на вживані авто з США зріс майже на 50%: популярні моделі
Getty Images

Українці впродовж 2024 року придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США. Відносно 2023 року попит зріс на 46%.

Про це повідомляє Укравтопром.

41,7 тис. вживаних легковиків із США - це 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024 році вживаних легкових авто.

Зазначається, що середній вік американських автомобілів з пробігом, що торік поповнили український автопарк, становить 5,8 року.

Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами. Далі йдуть, електромобілі - 36%, гібридні авто - 7%, автомобілі з ГБО – 6,5%, дизельні – 5,5%.

До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. TESLA Model 3 - 4521 од.;
  2. TESLA Model Y - 3984 од.;
  3. FORD Escape - 2747 од.;
  4. JEEP Cherokee - 2492 од.;
  5. VOLKSWAGEN Passat - 2344 од.

Нагадаємо:

За 12 місяців 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.

авто автомобільний ринок

автомобільний ринок

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