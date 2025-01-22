В Україні попит на вживані авто з США зріс майже на 50%: популярні моделі

Українці впродовж 2024 року придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США. Відносно 2023 року попит зріс на 46%.

Про це повідомляє Укравтопром.

41,7 тис. вживаних легковиків із США - це 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024 році вживаних легкових авто.

Зазначається, що середній вік американських автомобілів з пробігом, що торік поповнили український автопарк, становить 5,8 року.

Найбільша частка з цієї кількості (45%) належить машинам з бензиновими двигунами. Далі йдуть, електромобілі - 36%, гібридні авто - 7%, автомобілі з ГБО – 6,5%, дизельні – 5,5%.

До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

TESLA Model 3 - 4521 од.; TESLA Model Y - 3984 од.; FORD Escape - 2747 од.; JEEP Cherokee - 2492 од.; VOLKSWAGEN Passat - 2344 од.

Нагадаємо:

За 12 місяців 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.