Спрос на подержанные авто из США падает: какие модели везли в Украину в январе

В январе 2025 года ввезли около 2600 подержанных легковушек из США, что на 3% меньше, чем в тот же период 2023 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Больше всего завозят бензиновые авто - 42% всех импортируемых машин. Электрокары почти сравнялись с ними по популярности - 41%. Гибриды и дизельные модели составили по 6%, а на авто с ГБО пришлось 5%.

Отмечается, что средний возраст подержанных авто, прибывших из Америки, - 6,1 года.

В списке лидеров традиционно доминируют электрокары Tesla. Самые популярные модели:

Tesla Model Y - 331 единица

Tesla Model 3 - 307 единиц

Ford Escape - 171 единица

Jeep Cherokee - 163 единицы

Nissan Rogue - 132 единицы

Напомним:

Украинцы в течение 2024 года приобрели почти 41,7 тыс. подержанных легковушек из США. Относительно 2023 года спрос вырос на 46%.