Ворог атакував промисловий обʼєкт у Кривому Розі

Російські військові нанесли удар по промисловій інфраструктурі міста Кривий Ріг.

Про це повідомив Олександр Вілкул.

За повідомленням Вілкула, обійшлось без постраждалих, водночас на місці удару почалась пожежа.

Відповідні служби міста приступили до гасіння пожежі.

У ніч на 16 липня росіяни вже атакували безпілотниками інфраструктуру Кривого Рогу.

Нагадаємо:

Унаслідок російських атак дронами та артилерійських обстрілів на ранок знеструмлено споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській і Харківській областях.