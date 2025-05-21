Польща збільшила імпорт огірків з рф у 2,5 рази за місяць

У березні польські компанії закупили 2,1 тис. тонн російських огірків на суму 2,7 млн ​​євро – це у 2,5 рази більше, ніж у лютому.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit з посиланням на GrowHow.

Зазначається, що за місяць Польща загалом імпортувала огірків на 3,25 млн євро, з яких 83% надійшло з росії. Інші країни-постачальники – Туреччина, Білорусь та Україна.

Як наголошує видання, Польща стала найбільшим імпортером російських огірків серед країн ЄС.

Йдеться не лише про обсяги імпорту, а й про можливість реекспорту продукції до інших країн ЄС із приховуванням реального походження.

Повідомляється, що на тлі цього напливу Інспекція якості харчових продуктів Польщі (IJHARS) посилила контроль. У першому кварталі 2025 року було перевірено 125 партій нових огірків із Росії загальною масою понад 2 тис. тонн. Усі партії на момент перевірки відповідали вимогам законодавства, проте виявлено низку порушень у маркуванні країни походження.

Серед виявлених порушень — відсутність позначення країни походження у документах чи позначення іншої країни, а також реалізація огірків у великих обсягах без інформації щодо їх походження.

Нагадаємо:

В Україні в першій половині травня тепличні комбінати продавали огірки за ціною 50-75 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.