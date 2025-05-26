Польша задоволена відновленням квот на імпорт української агропродукції до ЄС

Варшава задоволена відновленням із 6 червня 2025 року квот на імпорт агропродукції з України до ЄС, а перебіг переговорів між Європейським Союзом та Україною щодо нової торговельної угоди залежатиме від ситуації на фронті.

Про це заявив міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Сєкєрський, повідомляє "Укрінформ".

"Зараз ми повертаємося до товарообміну, передбаченого Угодою про асоціацію. Ці обсяги дуже вигідні для нас, оскільки квоти (на імпорт сільськогосподарської продукції з України - ред.) є дуже низькими", – заявив Сєкєрський перед засіданням Ради міністрів ЄС із сільського господарства й рибальства.

Він наголосив, що у торгівлі ЄС з Україною має бути "збережена рівновага", а Україна повинна почати виробляти агропродукцію за європейськими стандартами.

"Польські фермери та польські споживачі також підтримують те, щоб ці товари в якісному відношенні відповідали товарам, які ми виробляємо в Європі", – пояснив польський міністр. І додав, що це призведе до "зростання цін на українські товари" в ЄС.

"Якщо вони не використовуватимуть усі заборонені в Євросоюзі засоби, а вони їх зараз використовують, то виробничі витрати також зростуть", – запевняє Сєкєрський.

Міністр також повідомив, що триває підготовча фаза до переговорів щодо укладення нової торговельної угоди між ЄС та Україною, які вестиме Єврокомісія. Він додав, що їх перебіг залежатиме також від ситуації на фронті.

"Треба враховувати, що залежно від воєнної ситуації дискусія щодо ступеня відкритості та лібералізації європейського ринку для українських товарів може мати різний характер", – зауважив польський міністр.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вирішив тимчасово відновити квоти на імпорт окремих сільськогосподарських товарів з України. Про це повідомив Bloomberg з посиланням на речника Європейської комісії.

Обмеження, які були скасовані у 2022 році на тлі повномасштабного вторгнення Росії, знову набудуть чинності з 6 червня 2025 року.

Втім, квоти є тимчасовим заходом, і ЄС працює над переглядом Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Україною, зауважив речник.

Як повідомлялося, Європейська комісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які наберуть чинності з 6 червня 2025 року після того, як завершиться термін дії автономних торговельних заходів для України, відомих як "торговельний безвіз".

Раніше повідомлялося, що квоти на імпорт агропродукції з України до ЄС після закінчення "торговельного безвізу" поширюватимуться не на 7, а на 30 товарів.

Глова комітету з євроінтеграції "Українського клубу аграрного бізнесу" Олександра Авраменко зазначила, що 5 червня 2025 року Україна втратить режим "торгового безвізу" з Європейським Союзом, який дозволяв безмитний експорт до європейських країн. Замість повного доступу до ринку українські експортери зможуть скористатися лише 7/12 річних квот, що діяли до війни.

Це означає суттєве зменшення обсягів експорту окремих товарів. Наприклад, пшениця — з 6 млн т до 1 млн т, кукурудза — з 4,7 млн т до 650 тис. т, а цукор — лише до 20 тис. т. Проблема в тому, що повернення йде не лише до умов автономних заходів, а до ще більш обмежувального формату — торгової частини угоди про асоціацію 2014 року, яка передбачає понад 30 квот.