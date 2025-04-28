Поїзд Харків – Ворохта став флагманським: що це означає

Поїзд №1/2 Харків – Ворохта став флагманським та отримав назву "Єдність".

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

У переліку гарантованих опцій цього флагманського поїзда будуть:

– купейні вагони після капітального ремонту (вакуумні туалети, кондиціонери, розетки в купе) та нові вагони СВ;

– приведені до сучасного стандарту вбиральні з дозаторами мила та накладками на унітази;

– фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда та маршруту.

Поїзд №1/2 Харків - Ворохта відправляється з Харкова через день о 18:45 та прибуває до Ворохти о 13:59;

У зворотному напрямку: відправлення з Ворохти через день о 16:31, прибуття до Харкова - об 11:27.

Зазначається, що "Єдність" – це вже восьмий флагманський поїзд "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

У березні поїзд №95/96 Київ – Рахів став флагманським й отримав назву "Гуцульщина".