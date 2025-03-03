Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

"Укрзалізниця" повідомила про новий флагманський поїзд

Віктор Волокіта — 3 березня, 16:45
Укрзалізниця повідомила про новий флагманський поїзд

Поїзд №95/96 Київ – Рахів став флагманським й отримав назву "Гуцульщина".

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Як йдеться в повідомленні, це вже сьомий флагманський поїзд

Зараз також курсують флагманські поїзди:

  • №15/16 Харків – Ясіня "Лесь Курбас";
  • №17/18 Харків – Ужгород "Сковорода";
  • №79/80 Дніпро – Львів "Січеслав";
  • №91/92 Київ – Львів "Леополіс";
  • №105/106 Київ – Одеса "Чорноморець";
  • №7/8 Київ – Чернівці "Буковина".

Усі флагманські поїзди марковані в застосунку "Укрзалізниці" спеціальною позначкою для легкого пошуку під час придбання квитків.

Флагманські поїзди можуть мати:

  • додаткові елементи безпеки (відеонагляд у коридорі вагона, звукова сигналізація та тривожні кнопки в купе);
  • сповивальні столики в деяких нових вагонах та мобільні дитячі манежі;
  • інклюзивний вагон з пандусами у складі поїзда;
  • ігротеку на борту.

Поїзд №95/96 Київ – Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває на кінцеву зупинку о 09:50.

У зворотному напрямку: відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до Києва о 10:01.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" оголосила про призначенння додаткових поїздів у напрямку Львова, Трускавця та Одеси на вихідні у березні.

Укрзалізниця

Останні новини