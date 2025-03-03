"Укрзалізниця" повідомила про новий флагманський поїзд

Поїзд №95/96 Київ – Рахів став флагманським й отримав назву "Гуцульщина".

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Як йдеться в повідомленні, це вже сьомий флагманський поїзд

Зараз також курсують флагманські поїзди:

№15/16 Харків – Ясіня "Лесь Курбас";

№17/18 Харків – Ужгород "Сковорода";

№79/80 Дніпро – Львів "Січеслав";

№91/92 Київ – Львів "Леополіс";

№105/106 Київ – Одеса "Чорноморець";

№7/8 Київ – Чернівці "Буковина".

Усі флагманські поїзди марковані в застосунку "Укрзалізниці" спеціальною позначкою для легкого пошуку під час придбання квитків.

Флагманські поїзди можуть мати:

додаткові елементи безпеки (відеонагляд у коридорі вагона, звукова сигналізація та тривожні кнопки в купе);

сповивальні столики в деяких нових вагонах та мобільні дитячі манежі;

інклюзивний вагон з пандусами у складі поїзда;

ігротеку на борту.

Поїзд №95/96 Київ – Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває на кінцеву зупинку о 09:50.

У зворотному напрямку: відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до Києва о 10:01.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" оголосила про призначенння додаткових поїздів у напрямку Львова, Трускавця та Одеси на вихідні у березні.