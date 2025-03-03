"Укрзалізниця" повідомила про новий флагманський поїзд
Поїзд №95/96 Київ – Рахів став флагманським й отримав назву "Гуцульщина".
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Як йдеться в повідомленні, це вже сьомий флагманський поїзд
Зараз також курсують флагманські поїзди:
- №15/16 Харків – Ясіня "Лесь Курбас";
- №17/18 Харків – Ужгород "Сковорода";
- №79/80 Дніпро – Львів "Січеслав";
- №91/92 Київ – Львів "Леополіс";
- №105/106 Київ – Одеса "Чорноморець";
- №7/8 Київ – Чернівці "Буковина".
Усі флагманські поїзди марковані в застосунку "Укрзалізниці" спеціальною позначкою для легкого пошуку під час придбання квитків.
Флагманські поїзди можуть мати:
- додаткові елементи безпеки (відеонагляд у коридорі вагона, звукова сигналізація та тривожні кнопки в купе);
- сповивальні столики в деяких нових вагонах та мобільні дитячі манежі;
- інклюзивний вагон з пандусами у складі поїзда;
- ігротеку на борту.
Поїзд №95/96 Київ – Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває на кінцеву зупинку о 09:50.
У зворотному напрямку: відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до Києва о 10:01.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" оголосила про призначенння додаткових поїздів у напрямку Львова, Трускавця та Одеси на вихідні у березні.