Поезд Харьков - Ворохта стал флагманским: что это значит

Поезд №1/2 Харьков - Ворохта стал флагманским и получил название "Единство".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В перечне гарантированных опций этого флагманского поезда будут:

- купейные вагоны после капитального ремонта (вакуумные туалеты, кондиционеры, розетки в купе) и новые вагоны СВ;

- приведены к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;

- фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.

Поезд №1/2 Харьков - Ворохта отправляется из Харькова через день в 18:45 и прибывает в Ворохту в 13:59;

В обратном направлении: отправление из Ворохты через день в 16:31, прибытие в Харьков - в 11:27.

Отмечается, что "Единство" - это уже восьмой флагманский поезд "Укрзализныци".

Напомним:

В мартепоезд №95/96 Киев - Рахов стал флагманским и получил название "Гуцульщина".