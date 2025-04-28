Поезд Харьков - Ворохта стал флагманским: что это значит
Поезд №1/2 Харьков - Ворохта стал флагманским и получил название "Единство".
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
В перечне гарантированных опций этого флагманского поезда будут:
- купейные вагоны после капитального ремонта (вакуумные туалеты, кондиционеры, розетки в купе) и новые вагоны СВ;
- приведены к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
- фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.
Поезд №1/2 Харьков - Ворохта отправляется из Харькова через день в 18:45 и прибывает в Ворохту в 13:59;
В обратном направлении: отправление из Ворохты через день в 16:31, прибытие в Харьков - в 11:27.
Отмечается, что "Единство" - это уже восьмой флагманский поезд "Укрзализныци".
Напомним:
В мартепоезд №95/96 Киев - Рахов стал флагманским и получил название "Гуцульщина".