За добу росіяни поцілили у три агропідприємства на Чернігівщині, знищивши зерно, запаси насіння та картоплі.

Про це розповів голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Учора ворог атакував "бандероллю" село на Прилуччині. Влучання по сільгосппідприємству, по ангару, де зберігалося 70 тонн зерна – пшениці і сої. 33-річний чоловік зазнав уламкового поранення", – написав він у Телеграм.

У селі Новгород-Сіверської громади після удару "гербери" по підприємству загорілося зерносховище. Там зберігали гарбузове насіння і пшеницю. Постраждала 54-річна жінка.

Агресор вдарив по підприємству в селі Менської громади. Знищене обладнання і 700 тонн картоплі.

Також вдень "молнії" вдарили по селу Корюківської громади. У приміщенні школи пошкоджені вікна, стіни і стеля.

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