"Дроблення бізнесу": 10 торгових мереж ухилились від сплати мільярда гривень податків

Податкова виявила 10 відомих торгових мереж, які через схеми так званого "дроблення бізнесу" можливо ухилились від сплати податків становить щонайменше 1 млрд гривень.

Про це йдеться на сайті Державної податкової служби.

Йдеться про торгові мережі, які здійснюють роздрібний продаж побутової техніки та електроніки, одягу і взуття, продуктів харчування. До схеми вони залучили понад 800 фізичних осіб – підприємців, інформує ДПС.

В податковій наголосили, що застосування "дроблення бізнесу" не має жодної ділової мети та використовується виключно для мінімізації податкових зобов'язань. Це штучний поділ великих або середніх прибуткових компаній на десятки чи сотні ФОП, які працюють на спрощеній системі оподаткування.

Такий підхід дозволяє формально залишатися в межах установлених лімітів доходів та уникати сплати податків у повному обсязі, зазначили в ДПС.

