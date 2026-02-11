Українська правда
Податкова фіксує зростання надходжень єдиного внеску

Андрій Муравський — 11 лютого, 17:26
За перший місяць поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склали 53 млрд грн.

Про це інформує Державна податкова служба.

Порівняно з січнем минулого року це на 15 % більше. Додатково надійшло 6,9 млрд гривень.

"Єдиний внесок – один із ключових обов'язкових платежів, від якого безпосередньо залежить стабільність системи соціального страхування", – наголошують у податковій..

Його сплачують роботодавці, фізичні особи – підприємці та самозайняті особи. Кошти спрямовуються на фінансування пенсій, лікарняних, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших соціальних гарантій.

"Своєчасна та повна сплата єдиного внеску – це не лише вимога законодавства, а й особиста відповідальність кожного платника. Саме від цих внесків формується страховий стаж, який у майбутньому впливає на право виходу на пенсію та її розмір", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає аномальним зростання кількості фізичних осіб-підприємців (ФОПів) в Україні під час великої війни.

Міністерство фінансів 18 грудня опублікувало для обговорення проєкт закону, який має удосконалити адміністрування ПДВ для платників єдиного податку (ФОПи 1-3 групи). Для малого бізнесу пропонується встановити поріг ПДВ в 1 млн грн.

Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня 2025 року зменшиться кількість умов, коли самозайняті особи матимуть право не сплачувати єдиний соціальний внесок.

