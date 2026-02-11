Податкова фіксує зростання надходжень єдиного внеску

За перший місяць поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склали 53 млрд грн.

Про це інформує Державна податкова служба.

Порівняно з січнем минулого року це на 15 % більше. Додатково надійшло 6,9 млрд гривень.

"Єдиний внесок – один із ключових обов'язкових платежів, від якого безпосередньо залежить стабільність системи соціального страхування", – наголошують у податковій..

Його сплачують роботодавці, фізичні особи – підприємці та самозайняті особи. Кошти спрямовуються на фінансування пенсій, лікарняних, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших соціальних гарантій.

"Своєчасна та повна сплата єдиного внеску – це не лише вимога законодавства, а й особиста відповідальність кожного платника. Саме від цих внесків формується страховий стаж, який у майбутньому впливає на право виходу на пенсію та її розмір", – говориться у повідомленні.

