Несвоєчасна сплата податків через відсутність електроенергії: Мінфін пояснив, що робити бізнесу

Якщо через відсутність електропостачання платник податків не може вчасно подати податкову звітність тощо, він може звернутися до податкової служби України із заявою та документами для підтвердження.

Про це інформує Міністерство фінансів.

На своєму офіційному сайті міністерство роз'яснило порядок підтвердження неможливості своєчасного виконання податкових обов'язків "у випадках відключення електроенергії або настання інших об'єктивних обставин, що унеможливлюють подання звітності чи реєстрацію податкових і акцизних накладних".

"Йдеться, зокрема, про ситуації, коли платник податків не може вчасно подати податкову звітність, зареєструвати податкові чи акцизні накладні, виконати інші обов'язки, передбачені податковим законодавством, через відсутність електропостачання або інші надзвичайні фактори", – зазначає відомство.

У випадку виникнення таких обставин платник податків має право звернутися до Державної податкової служби із заявою та документами для підтвердження факту неможливості виконання податкового обов'язку у встановлений строк.

ДПС та її територіальні органи зобов'язані розглянути подані матеріали та прийняти вмотивоване рішення щодо можливості або неможливості своєчасного виконання відповідних обов'язків конкретним платником, роз'яснює міністерство.

Процедуру підтвердження можливості чи неможливості виконання податкових обов'язків визначено порядком, затвердженим наказом Мінфіну від 29.07.2022 № 225.

Він передбачає, що обов'язок доведення можливості своєчасного виконання податкового обов'язку покладається на ДПС та її територіальні органи.

"Для забезпечення об'єктивності розгляду ДПС та її територіальні органи мають право звертатися до інших державних органів та установ для додаткового підтвердження наведених у заяві фактів, у тому числі щодо інформації про відключення електропостачання", – зазначає Мінфін.

У випадку прийняття рішення про неможливість виконання податкового обов'язку платник податків звільняється від відповідальності за його несвоєчасне виконання, передбаченої Податковим кодексом України.

При цьому, виконати обов'язок потрібно протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні або протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення можливості виконання податкового обов'язку — якщо така можливість з'явилася раніше.

Для отримання індивідуальної податкової консультації щодо конкретної ситуації відомство радить платникам звертатися до ДПС.

Нагадаємо:

Після запровадження мораторію кількість фактичних перевірок Державною податковою службою скоротилася на 27%.

У 2025 році податкова відкрила 25 035 провадження проти компаній. Це на 1,7% менше, ніж торік, проте на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Минулого року офіційні розрахунки зросли майже на третину, загалом у 2025 році сформовано 10,4 трильйона чеків.