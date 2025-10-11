Податкова фіксує стрімке подорожчання пристроїв резервного живлення

Державна податкова служба посилює контроль за ринком електроніки. Вона фіксує факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення.

Цю ситуацію прокоментувала в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Прозорі правила роботи для всіх – це в тому числі про людяність та чесність. Насамперед, в складних умовах", – написала вона у Facebook.

"Днями зустрічалася з представниками великих мереж, що працюють на ринку електроніки та техніки. Говорили про рівні та чесні правила гри, про прозорість у бізнесі й відповідальність перед суспільством", – повідомила очільниця ДПС.

За її словами, черговий блекаут "став черговим випробуванням на міцність".

"Протягом дня отримала декілька тривожних дзвінків. В той час, як люди сиділи без електрики та води по 12-18 годин, а енергетики роблять все, щоб повернути світло в наші домівки, дехто вирішив підзаробити", – констатує вона.

"Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення — в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30%", – зазначила Карнаух.

За її словами, переважно ціни підняли оптовики, реагуючи на зростання попиту з боку роздрібу.

"Бажання заробити – логічне, але ж не скористатися ситуацією та штучно піднімати ціни", – зауважила вона.

"Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше, ніж на 2 тисячі. Бо розуміють, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати", написала Карнаух у Facebook.

Вона звернула увагу на "продаж значної частки "сірої" техніки".

"Ми все бачимо, фіксуємо та реагуватимемо належним чином. В межах контролю за касовою дисципліною звертатимемо увагу на правильність встановлення ціни на товар для коректного визначення розміру та повноти майбутніх податкових платежів", – зазначила очільниця податкової служби.

"Дуже розраховую, що штучний стрибок цін – тимчасовий. Бо, насамперед, маємо керуватися взаємоповагою й підтримкою одне одного. І чесно працювати за єдиними правилами для всіх", – додала вона.

Нагадаємо:

Податкова у вересні оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. У 2025 році заплановано 4908 перевірок, що на 122 більше, ніж у попередньому варіанті графіка.

Після запровадження мораторію лише за серпень кількість фактичних перевірок Державною податковою службою скоротилась майже на третину із збереженням якості їх результативності, повідомила в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

У серпні загальна сума виторгів, проведених через РРО/ПРРО, склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн або на 28,4% більше, ніж у січні цього року.

Податкова виявила, що окремі заклади харчування показують нереально низькі виторги. Як зазначають податківці, деякі господарські об’єкти ресторанного господарства декларують до 50 тисяч гривень на місяць.

Розмір податкового боргу громадян України, які протягом 2020-2022 років отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans становить 384,7 млн грн, заявили у ДПС у відповідь на запит ЕП.