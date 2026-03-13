Поблизу Києва почали будувати логістичний парк

Проєкт з розвитку логістичних потужностей України WINHUB, який реалізує корпорація TERWIN, придбав земельну ділянку 18 га для будівництва логістичного парку класу "А" у Київському регіоні.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Старт будівництва заплановано на другий квартал 2026 року.

Уточнюється, що придбана ділянка розташована у селі Мрія Дмитрівської територіальної громади Бучанського району Київської області, за 7 км від Києва на міжнародній трасі E40.

Нагадаємо:

В індустріальному парку "ІнПарк Борислав" на Львівщині на фінальну стадію вийшло будівництво нового заводу з виробництва меблів компанії AMF, завершення будівельних робіт планується на літо.