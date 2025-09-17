Изменения на рынке азартных игр: PlayCity начало выдачу новых лицензий
Украинское государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity начинает выдачу лицензий, оно получило первые заявки.
Об этом сообщила пресс-служба агентства.
"Кабмин ранее внес изменения в лицензионные условия в сфере азартных игр, поэтому мы начинаем выдачу лицензий" - говорится в сообщении.
Отмечается, что PlayCity уже получило первые запросы на выдачу лицензий по трем направлениям:
для онлайн-казино;
для B2B-производителей софта;
для игорного оборудования.
В госагентстве рассчитывают получить от лицензирования участников рынка дополнительные 50 млн грн поступлений в бюджет.
Напомним:
Накануне Кабинет министров принял постановление о лицензионных условиях в сфере азартных игр, что позволит PlayCity начать выдачу новых лицензий организаторам игорного бизнеса.
Новые лицензионные условия предусматривают ужесточенные требования к компаниям, работающим в сфере азартных игр.
Для получения лицензии обязательна безупречная деловая репутация, отсутствие связей с государством-агрессором и внедрение всех необходимых механизмов ответственной игры.
Новые требования касаются и тех, кто только подает заявку на лицензию, и действующих лицензиатов.