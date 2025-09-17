Изменения на рынке азартных игр: PlayCity начало выдачу новых лицензий

Украинское государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity начинает выдачу лицензий, оно получило первые заявки.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Кабмин ранее внес изменения в лицензионные условия в сфере азартных игр, поэтому мы начинаем выдачу лицензий" - говорится в сообщении.

Отмечается, что PlayCity уже получило первые запросы на выдачу лицензий по трем направлениям:

для онлайн-казино;

для B2B-производителей софта;

для игорного оборудования.

В госагентстве рассчитывают получить от лицензирования участников рынка дополнительные 50 млн грн поступлений в бюджет.

Напомним:

Накануне Кабинет министров принял постановление о лицензионных условиях в сфере азартных игр, что позволит PlayCity начать выдачу новых лицензий организаторам игорного бизнеса.

Новые лицензионные условия предусматривают ужесточенные требования к компаниям, работающим в сфере азартных игр.

Для получения лицензии обязательна безупречная деловая репутация, отсутствие связей с государством-агрессором и внедрение всех необходимых механизмов ответственной игры.

Новые требования касаются и тех, кто только подает заявку на лицензию, и действующих лицензиатов.