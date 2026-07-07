Після удару РФ у Вишневому призупинив роботу пошкоджений автоцентр

Внаслідок російської атаки в ніч на 6 липня у місті Вишневе на Київщині було пошкоджено будівлю дилерського центра Honda.

Про це повідомляє "Юме Авто Центр".

"Внаслідок ворожої атаки в ніч на 6 липня, місто Вишневе зазнало значних руйнувань - в тому числі будівля нашого дилерського центра", – говориться у повідомленні.

На період ремонтних робіт дилерський центр не працюватиме. Терміни відновлення повноцінної роботи будуть оголошені згодом, зазначили у компанії.

Нагадаємо:

У ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. ППО знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Є влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях.

Раніше в ніч проти 2-го липня Росія атакувала автосалон Porsche Center Kyiv Airport у Борсиполі.

Раніше 2-го червня автосалон офіційного дистриб'ютора електромобілів Zeekr на Подолі у Києві тимчасово зупинив роботу через наслідки російського обстрілу.

У лютому у Одесі масштабна пожежа, яка виникла внаслідок масованої атаки ударними безпілотниками по місту 13 лютого, знищила великий автосалон.