У Києві ворожа ракета зруйнувала текстильну фабрику

У Києві російська балістична ракета поцілила у виробничий комплекс "ТК-Домашній текстиль", спричинивши значні руйнування.

Про це повідомив співвласник групи "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський Олександр Соколовський.

"Дуже важко про це писати. Сьогодні вночі ворог добрався і до нас. Це був приліт балістики до нашого головного виробництва та логістичного складу ТК-Домашній Текстиль", – написав він у Facebook.

Facebook Олександра Соколовського

"На жаль є значні руйнування всього того, що створювали роками. Але головне - ніхто з співробітників не постраждав", – розповів Соколовський.

Основна частина асортименту виробляється на власних швейних фабриках, які розташовані в Києві та Одесі. Загальна площа виробництва сягає 4000 м2, на яких працює близько 250 людей: швачки, розкрійники, технологи та інший персонал.

Facebook Олександра Соколовського

"Хочу подякувати всім нашим партнерам - клієнтам, постачальникам за підтримку і розуміння. Ми зробимо все, щоб їх не підвести і надалі виконувати усі взяті на себе зобовʼязання", – написав Соколовський у соцмережі.

"Ми тримаємось і як би не було важко і боляче, будемо жити і "робити своє". Головне - що є потужна і професійна команда, а це головний наш скарб та капітал", – зазначив він.

Нагадаємо:

У листопаді 2025 року внаслідок російського удару у Києві були пошкоджені складські та виробничі приміщення підприємства групи "Текстиль-Контакт".

Раніше повідомлялося, що чернігівський завод "ТК ДТ-Чернігів", який входить до групи "Текстиль Контакт", ввів в експлуатацію 25% обладнання польської текстильної фабрики MPM Zakład Specjalistyczny, релокованої в Україну з міста Кудова-Збруй.

Повідомляється, що ще 75% обладнання планують ввести в експлуатацію у 2026 році. Монтаж обладнання ускладнює відмова європейських спеціалістів приїжджати у прикордонний регіон для пуско-налагоджувальних робіт.