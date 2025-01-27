Бізнес-омбудсмен розповів, як подолати корупцію на митниці

Бізнес-омбудсмен України Роман Ващук заявив, що високий рівень корупції в системі державної митниці можливо подолати шляхом підвищення зарплат працівникам служби.

Про це повідомив бізнес-омбудсмен України Роман Ващук, передає Укрінформ.

"По-перше, потрібно постійне керівництво. По-друге, підвищення заробітних плат митникам, як би не було прикро це чути громадянам. Не може людина, яка живе на 500 доларів в місяць, працювати з потоком на десятки мільйонів доларів.

Людина має боятися за своє робоче місце. Не тільки з причин можливого переслідування правоохоронцями, але й з особистих причин: втрати заробітної плати, добробуту, пенсії. Спокус багато, але баланс потрібно знайти", - заявив Ващук.

Своєю чергою бізнес-омбудсмен наголосив, що рівень корупції на митниці залишається високим в Україні не перший рік.

"Ми маємо подивитись на результати дослідження НАЗК з цього приводу. Ми не дивимось на це під таким кутом. Проте, безумовно, ситуація розриву між офіційним добробутом працівників митниці і спокусами вже є проблемою віддавна", - заявив Ващук.

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