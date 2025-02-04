Предприниматели стали меньше обращаться к бизнес-омбудсмену: на что жалуются

Совет бизнес-омбудсмена, который помогает предпринимателям противодействовать злоупотреблениям государственных органов, получил 1191 жалобу от компаний в 2024 году.

Об этом сообщает прессслужба Совета.

В предыдущем году жалоб было больше - 1336.

Основные жалобы касались налоговых вопросов (61% от общего количества жалоб бизнеса), действий правоохранительных органов (13%), действий государственных регуляторов (7%), таможенных вопросов (6%), действий органов местного самоуправления (4%).

По полученным жалобам было закрыто 659 дел, из них 64% завершено успешно. Совет помог сэкономить 2,2 млрд грн для украинских предпринимателей.

По результатам региональных визитов удалось исключить ликеро-водочный завод в Черкасской области из списка рисковых налогоплательщиков.

Также удалось отменить налоговые уведомления-решения по увеличению дохода компании на сумму более 1 млрд грн для производителя и дистрибьютора древесных плит с Волыни.

Помогли заводу из Тернополя возобновить производство светильников и продолжить поставки (рассмотрение дела Радой продолжается).

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Напомним:

Бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук заявил, что высокий уровень коррупции в системе государственной таможни возможно преодолеть путем повышения зарплат работникам службы.