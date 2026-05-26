Завдяки повідомленням споживачів ДПС виписала штрафи на 3,5 мільйона гривень

Про це інформує Державна податкова служба.

Понад 3,5 млн гривень фінансових санкцій застосовано до окремих платників за результатами податкового контролю на підставі інформації у повідомленнях про можливі порушення через цифровий сервіс "TAX Control", говориться у повідомленні.

"Новий електронний інструмент, запроваджений наприкінці минулого року, вже демонструє реальні результати та допомагає ефективніше протидіяти тіньовому сектору", – зазначає ДПС.

Найчастіше громадяни повідомляли про незастосування РРО/ПРРО або відмову у невидачі фіскального чека – 47 %.

Також через сервіс повідомляли про здійснення господарської діяльності без державної реєстрації (30 %), відмову у безготівковому розрахунку, торгівлю без відповідних ліцензій або використання неоформленої праці (23 %).

Цифровий інструмент розміщений на вебпорталі ДПС – слід натиснути на віджет TAX Control у правому верхньому куті та відправити повідомлення.

