Pepsi очікує меншого падіння прибутків, ніж очікувалось

PepsiCo заявила в четвер, що очікує меншого зниження річного основного прибутку завдяки відновленню попиту на свої енергетичні напої та більш здорові марки газованих напоїв у США, а також завдяки вигідним курсам обміну валют.

Про це повідомляє Reuters.

Зараз компанія очікує, що базовий прибуток на акцію за весь рік знизиться на 1,5% порівняно з попередньо очікуваним зниженням на 3%.

"Наш прогноз основного прибутку на акцію в доларах США покращився порівняно з попередніми очікуваннями, оскільки негативний вплив валютних курсів зменшився через ослаблення долара США", — заявив генеральний директор Рамон Лагуарта, додавши, що бізнес у Північній Америці покращився в ключових категоріях і каналах.

PepsiCo, як і її конкурент Coca-Cola встигли відреагувала на перехід споживачів до більш здорових снеків, запропонувавши такі варіанти, як нещодавно придбаний бренд пребіотичних газованих напоїв Poppi та нові смаки під популярними брендами, такими як Lay's і Doritos.

Хоча підвищення цін протягом останніх кількох років допомогло захистити маржу компанії, PepsiCo також намагається пропонувати більше продуктів за нижчими цінами, щоб зацікавити споживачів, які стежать за витратами.

За даними LSEG, дохід компанії у другому кварталі зріс приблизно на 1% до 22,73 млрд доларів, тоді як аналітики прогнозували зниження на 0,99% до 22,28 млрд доларів.

Нагадаємо:

PepsiCo оголосила про купівлю бренду пребіотичної газованої води Poppi за 1,95 млрд дол.