Pepsi ожидает меньшего падения прибыли, чем ожидалось

PepsiCo заявила в четверг, что ожидает меньшего снижения годовой основной прибыли благодаря восстановлению спроса на свои энергетические напитки и более здоровые марки газированных напитков в США, а также благодаря выгодным курсам обмена валют.

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас компания ожидает, что базовая прибыль на акцию за весь год снизится на 1,5% по сравнению с предварительно ожидаемым снижением на 3%.

"Наш прогноз основной прибыли на акцию в долларах США улучшился по сравнению с предыдущими ожиданиями, поскольку негативное влияние валютных курсов уменьшилось из-за ослабления доллара США", - заявил генеральный директор Рамон Лагуарта, добавив, что бизнес в Северной Америке улучшился в ключевых категориях и каналах.

PepsiCo, как и ее конкурент Coca-Cola успели отреагировала на переход потребителей к более здоровым снекам, предложив такие варианты, как недавно приобретенный бренд пребиотических газированных напитков Poppi и новые вкусы под популярными брендами, такими как Lay's и Doritos.

Хотя повышение цен в течение последних нескольких лет помогло защитить маржу компании, PepsiCo также пытается предлагать больше продуктов по более низким ценам, чтобы заинтересовать потребителей, которые следят за расходами.

По данным LSEG, доход компании во втором квартале вырос примерно на 1% до 22,73 млрд долларов, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 0,99% до 22,28 млрд долларов.

Напомним:

PepsiCo объявила о покупке бренда пребиотической газировки Poppi за 1,95 млрд долл.