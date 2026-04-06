Світоліна і Стаховський відкривають падел-клуб у Києві на Подолі

Українські тенісисти Еліна Світоліна (Монфіс) та Сергій Стаховський у партнерстві із засновником "Хартії" Всеволодом Кожемяко відкривають у Києві на Подолі (у хабі GARAGE на вул. Межигірській) падел-клуб SVITO Padel Club на 7 критих кортів.

Запуск нового клубу Світоліна і Стаховський анонсували у соцмережах 28 березня, а 4 квітня пройшов вечір "відкриття перед відкриттям" (Founders Preview Dinner).

"Перший вечір у SVITO відбувся. Наше "відкриття перед відкриттям". Ми дуже хочемо, щоб це місце стало не лише про спорт, а й про зустрічі, спілкування і дуже різні формати, які народжуються довкола цього.

І для нас важливо робити це тут, в Україні – створювати і інвестувати в нове. Далі буде. Stay tuned (Слідкуйте за новинами – ред.)", – йдеться у дописі SVITO Padel Club у соцмережах.

SVITO Padel Club (ТОВ "37Груп") уже набирає штат через кадрові платформи.

За даними реєстрів, компанія "37Груп" зареєстрована у серпні 2025 року, статутний капітал – 5 млн грн. Основний вид діяльності – функціонування спортивних споруд.

Засновники компанії – Еліна Монфіс (50%, розмір внеску у статутний капітал – 2,5 млн грн), Сергій Стаховський (25%, 1,25 млн грн) та бізнесмен і засновник "Хартії" Всеволод Кожемяко (через інвестфонд "Брасселс" – 25%, 1,25 млн грн).

ЕП надіслала запити до Стаховського та SVITO Padel Club щодо суми інвестицій, очікуваної окупності проєкту та планів з його розширення, але на момент виходу новини відповіді не отримала.

Нагадаємо:

