"ОТП Банк" приєднав дочірню компанію "ОТП Факторинг Україна"

ОТП Банк повідомив про завершення процесу приєднання своєї дочірньої компанії ТОВ "ОТП Факторинг Україна".

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається у повідомлені банку в системі розкриття НКЦПФР, рішення про припинення "ОТП Факторинг Україна" шляхом приєднання було ухвалене 26 вересня 2024 року, зазначено у публікації.

За даними ресурсу YouControl, чистий прибуток "ОТП Факторинг Україна" за 2024 рік склав 34,42 млн грн проти 19,85 млн грн роком раніше, а виручка впала до 0,12 млн грн. Компанія на початок 2024 року мала 696,28 млн грн грошових коштів.

За даними НБУ, за загальними активами ОТП Банк на 1 липня 2025 року з показником 128,34 млрд грн займав 10 місце на ринку серед 60 банків. Його чистий прибуток в першому півріччі 2025 року склав 2,61 млрд грн.

Нагадаємо:

Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році, та додав до переліку ще один.

Торік сукупний дохід десяти банків-лідерів України склав понад 267 млрд грн, що на 14% більше, ніж у 2023 році. "ОТП Банк" єдиний з цієї групи зміг наростити прибуток (+11%), тоді як "Райффайзен" і "Укрсиббанк" мають падіння на 11% та 6% відповідно.