Освіта, промисловість: де в Україні найбільше бракує працівників

В Україні загострюється структурне безробіття, найбільше не вистачає кадрів – у сфері освіти.

Про це повідомляє Держцентр зайнятості, передає "Радіо Свобода".

У 2024 році в навчальних закладах не вистачало 25 тисяч фахівців.

На другому місці – переробна промисловість із 9 тисячами вакансій, на третьому – сфера розміщення та харчування, де потрібно було три тисячі працівників.

"Основними причинами дефіциту кадрів є скорочення пропозиції робочої сили внаслідок воєнних дій, міграції населення, призову чоловіків та жінок на військову службу. Якщо до війни жінки становили 55% серед безробітних, то зараз їхня частка зросла до 81%", – зазначив заступник директора Держцентру зайнятості Станіслав Павленко.

Він також додав, що за багатьма професіями спостерігається гострий дефіцит кадрів, при цьому наявні шукачі роботи не володіють необхідними уміннями та навичками.

У січні 2025 року найбільше не вистачало саме освітян – 1,5 тисячі осіб, зокрема 800 вихователів у дитсадках.

Зазначається, що станом на 19 лютого на "Єдиному порталі вакансій" було 217 тисяч пропозицій роботи. Середня зарплата у вакансіях – 23 тисячі гривень.

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Нагадаємо:

Державна служба зайнятості оприлюднила ТОП-7 рідкісних професій на ринку праці України.

Кількість вакансій на українському ринку праці у січні зросла до 94 985, що на 7% більше, ніж в грудні.